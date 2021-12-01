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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تنظم مؤتمراً تحضيرياً للمسابقة العالمية للقرآن الكريم .. اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنظم وزارة الأوقاف ظهر اليوم الأربعاء  مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، ويتم خلال المؤتمر الذى يرأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.

وكشفت وزارة الأوقاف عن مشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، في الفترة من (11 – 15) ديسمبر المقبل.

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وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

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