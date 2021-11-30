أول تعليق من حسن شاكوش بعد عرض بنت الجيران في افتتاح كأس العرب

علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على عرض أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" في حفل افتتاح بطولة كأس العرب بخبر جديد لجمهوره ومتابعيه عبر تطبيق انستجرام.

وأعلن حسن شاكوش عن إحياء حفل يوم 12 ديسمبر المقبل في الدوحة على هامش بطولة كأس العرب برفقة عمر كمال ووائل جسار وداليا مبارك.

ونشر حسن شاكوش صورة جديدة له مع عمر كمال وحمو بيكا قبل حفله الثاني في موسم الرياض، بعدما قدموا سويا مهرجاناتهم على مسرح أبو بكر سالم أمس.

حفل كأس العرب

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

وشهد حفل الافتتاح الاستعانة ببعض الأغاني العربية الشهيرة على رأسها " بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش، وبعض الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة.

كما شهد حفل الافتتاح الذي يُقام على أرضية ستاد البيت، فقرة كوميدية، حيث تم الاستعانة بالفنان الراحل سعيد صالح عبر تقنية " الهولوجرام" ، تحت أنظار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجياني إنفانتنيو رئيس الفيفا.

وسيتم الافتتاح الرسمي للبطولة بمواجهة منتخبي قطر والبحرين والتي ستُقام في تمام السادسة والنصف مساءً.

وأقيمت حتى الآن مباراتان في بطولة كأس العرب، حيث انتصر منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل منتخب العراق مع الأردن بهدف لمثله.