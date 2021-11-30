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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ريهام العاصي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. فيديو

ريهام العاصي
ريهام العاصي

قالت الدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الإنجازات، مؤكدة أنه خلال الـ10 سنوات الماضية حدث تغير جذري في مصر خلال عهد الرئيس السيسي .

وأضافت ريهام العاصي خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشاركة في قمة الـ 50 امرأة الأكثر تأثيرا برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبر طفرة في حياة المرأة المصرية، مؤكدة أن الإنجازات التي حدث الآن للمرأة في مصر لم تكن مسبوقة في مختلف المجالات .

وأوضحت ريهام العاصي، أن المرأة المصرية تعيش أكثر من عصرها الذهبي خلال رئاسة الرئيس السيسي للجمهورية، لافتة إلى أن مجلس النواب المصري يوجد به أكثر من 25% للمرأة المصرية.

الاتحاد الأوروبي المرأة المصرية الرئيس السيسي مجلس النواب الأمم المتحدة مجلس النواب المصرى الاجتماع الاتحاد العربي مرأة

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