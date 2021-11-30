فرص للعمل بالخارج .. القوى العاملة توضح تفاصيل إطلاق منح تدريبية مجانية للخريجين | فيديو

قال حسين صبري، مستشار وزير القوى العاملة ، على خلفية توفير الوزارة لفرص تدريبية لشباب الجامعات مع كبرى الشركات العالمية ، إن التدريب تم بناء على دراسة لسوق العمل في مصر ، والتي أجراها متخصصين في المجال ، وهو ما أسهم في اخراج 33 برنامج يوفر منح مجانية بشهادات نجاح .

وأضاف حسين صبري، خلال لقائه عبر " زووم" لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي "، أن اجادة الحاسب الألى أصبح ينافس بشدة على الوظائف المتاحة الفترة القادمة ، متابعا : " التدريبات المتاحة تغطى طلاب كلية الهندسة وخريجي التجارة والفنون التطبيقية والحقوق " .

وأشار مستشار القوى العاملة إلى أن المنح التدريبية متاحة للخريجين والذين لم يعملوا بعد في شركات ، وهناك مساعي لاتاحة التدريبات لطلاب الفرق النهائية .

وتابع : من حق الخريج التسجيل كمدرب أو متدرب ، وتم عمل مقابلات شخصية لـ 800 ألف خريج حتى الآن ، وسيتم البدء في الدورات في بداية شهر يناير.

وأردف أن المنح للعمل بالخارج تتيح الفيز والتأشيرات والحقوق الكاملة للمصريين بالخارج ، معقبا : " شغالين حاليا مع المملكة السعودية والمرحلة القادمة مع دولة قطر " .