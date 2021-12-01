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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. موتوسيكل رامي صلد يتصدر مشاهد الأكشن في مسلسل الجسر.. حكاية سيارة مرسيدس مع سمير غانم .. وصول جيب رانجلر 2022 إلى السوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

 

موتوسيكل رامي صلد يتصدر مشاهد الأكشن في مسلسل الجسر .. صدى البلد يكشف التفاصيل

أنهى رامي صلد بطل رياضة الموتوسيكلات المصري تصوير مشاهده بمسلسل الجسر المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، والتي أدى بها العديد من حركات الأكشن التي يشتهر بها .

 

كابتن حلواني نفسي أبقى مدرب.. اعرف حكاية سيارة مرسيدس مع سمير غانم

" كابتن حلواني نفسي أبقى مدرب .. أيوه بس الموضة دلوقتي لازم المدربين يكونوا أجانب .. الله طيب ما أنا مش من هنا .. أومال إنت منين ؟.. أنا من كفر ششتا مركز زفتى .. يبقى أجنبي " أسمعت من قبل عن فريق لكرة القدم حصد العديد من الجوائز ولكنه مكون من رجل تعدى عمره السبعين ربيعًا، و آخر مكوجي وثالث يعمل كـ " صرماتي " كما يُطلق عليه في اللغة الدارجة ولاعب رابع مهنته الأصلية طبال، والادهى ان مدرب الفريق هو بالأصل ريجيسير، لا تتعجب عزيزي فهذ هي خطة فيلم " 4 - 2 - 4 " .

 

4 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت.. تبدأ من 3700 دينار | صور

تواصل العلامات الفرنسية تألقها داخل السوق الكويتي للسيارات خاصةً مع فئة الـ SUV، والتي أصدرت أكثر من سيارة ضمن موديلات 2021، وهى الفئة التي أصبحت محل اهتمام الكثيرين من محبي السيارات حول العالم.

 

رسميا .. وصول جيب رانجلر 2022 الى السوق المصري

ظهرت عدد من التقارير داخل السوق المحلى للسيارات ، تفيد عن قدوم السيارة الاكثر اثارة من جيب طراز رانجلر موديل 2022 .

 

مزاد حكومي جديد يضم ماركات سيارات عالمية .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية ، التابعة لوزارة المالية ،  انضمام عدد جديد من السيارات طرازات مختلفة وموتوسيكلات وتكاتك في مزادات تشمل أقسام شرطة الخصوص وشبين القناطر و15 مايو والمقطم ، والتى من المقرر ان تقام يوم 13 ديسمبر .

 

سيارة طائرة .. رينو تحقق الحلم وتكشف عن السيارة  AIR4

اعلنت شركة رينو الفرنسية ، فى ذكرى تاسيسها الستين ، عن نسخة جديدة تجسد حلم السيارات الطائرة ، وهى طراز AIR4 ، والتى تم تصنيعها على غرار رينو 4 الكلاسيكية .

 

فئات جديدة لطراز بيجو 508 في مصر .. تعرف عليها

أعلنت شركة بيجو الفرنسية من خلال وكيلها داخل السوق المحلى المصرى ، عن زيادة جديدة فى عدد الفئات الخاصة بطراز 508 ، إضافة فئتين جديدتين فى التجهيزات.

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