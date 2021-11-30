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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الإنتاج الحربي: السيسي أول رئيس يزور ورشة إنتاج سيارة مدرعة

صدى البلد

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، إن مصر تقوم بإنتاج الذخيرة التى يتم استخدامها في القوات المسلحة، وهي أكثر تميزا من الذخائر التى كان يتم استيرادها من الخارج وتم تطوير البندقية الآلية وتغيير الأجزاء الخشبية بها بأجزاء أخرى لتركيب أجهزة رؤية.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى خلال جولته بمعرض إيديكس 2021 ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد بالكامل الذي يضم 265 جزء من مواد مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قبل توليه المسئولية كان حريصا على إنتاج سيارة مدرعة مصرية ووجه بإنتاج سيارة مدرعة مصرية على أعلى مستوى كما يعد الرئيس السيسي أول رئيس جمهورية يزور ورشة إنتاج سيارة مدرعة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن المدرعة سينا 200 إنتاج وتصميم مصري بالكامل ، صممتها الوزارة وأنتجتها كمركبة مدرعة مجنزرة تضاهي المركبة الروسية وتتميز بالسرعة والمرونة وتم تزويدها بشبكة لحمايتها من القذائف.

 

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