شاهد.. لحظة تكريم بيتر ميمي وهاني سرحان وإياد نصار في ندوتهم بالقاهرة السينمائي

كرمت وزيرة الثقافة ، الدكتورة ايناس عبد الدايم ، المخرج “ بيتر ميمي ” ، والسناريست “ هاني سرحان ” و وإياد نصار فى ندوتهم بـ مهرجان القاهرة السينمائي .

قالت إيناس عبد الدايم، إن مسلسل الاختيار من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة، مشيرة إلى ضرورة تعريف المجتمع بها، وتلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة.

وأضافت إيناس عبد الدايم، أن الدراما التليفزيونية تلعب دورا هاما فى غرس وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن فى نفوس النشء والشباب، مؤكدة مساندة الدولة للفنون الجادة التي تعبر بصدق عن المشاعر الوطنية.

من جانبه أوضح حفظي، أن الندوة فكرة جديدة تتناول عمل درامى أحدث نقلة نوعية في الدراما المصرية من حيث دخول الاثارة التشويقية ذات البعد السياسي وكذلك التجديد من حيث الصورة والاخراج.

وأوضح السيناريست هاني سرحان، أن العمل استغرق أربعة أشهر في قراءة ملفات امنية ووثائق ترصد تاريخ الإسلام السياسي، مضيفا أن التحدى الحقيقي يتمثل فى كيفية كتابة عمل سبق تقديم جزء أول منه وحقق نجاحا كبيرا ثم روى عدد من المواقف من كواليس كتابته للاختيار ٢ .