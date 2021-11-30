برلمانية تطالب بتفعيل قانون تنظيم أتعاب الأطباء..فيديو

قالت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، تعليقا على فيزيتا الأطباء بالعيادات الخاصة، إنه هناك قانون صدر عام 1969 خاص بنقابة الأطباء وبه باب كامل لتنظيم تقدير أتعاب الأطباء .

أضافت إيناس عبد الحليم في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" القانون موجود لكن لم يتم تطبيقه منذ صدوره ".

وتابعت إيناس عبد الحليم :" من نصوص القانون أن يضع مجلس النواب جدولا بحد أقصى لأتعاب الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على ان يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة ".

وتابعت ايناس عبد الحليم :" تقدمت بطلب إحاطة لتفعيل القانون منذ 3 سنوات وابلغت نقابة الأطباء بانه هناك قانون ينظم العلمية وطالبت بتفعيل القانون ".

وأكملت ايناس عبد الحليم :" عندما يكون هناك تعميم لـ التأمين الصحي الشامل، وسيكون هناك تعاقد مع كل العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ".

