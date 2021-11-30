أخبار الرياضة.. افتتاح بطولة كأس العرب.. وبنت الجيران في الحفل

فوز قطر والإمارات

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الرياضية الهامة نستعرض أبرزها تباعًا.

شاهد.. سعيد صالح يشارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب "قطر 2021"، وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مهرجان "بنت الجيران" في حفل افتتاح بطولة كأس العرب

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

تكتب فوزها الأول.. قطر تهزم البحرين بهدف نظيف في كأس العرب

كتب منتخب قطر الأول لكرة القدم الفوز الأول له ببطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد البيت فى إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة .

منتخب الإمارات يهزم سوريا 2-1 في افتتاح مشواره بـ كأس العرب

حقق منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الفوز على نظيره سوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

محمد الدهيني لاعب منتخب لبنان: سنرى كيف نضايق منتخب مصر.. ومحمد صلاح استحق الكرة الذهبية (حوار)

انطقت اليوم الثلاثاء بطولة كأس العرب في نسختها الاستثنائية قطر 2021، فهي بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذه النسخة فقط، لتعويض إلغاء بطولة كأس القارات، والوقوف على استعدادات قطر لاستضافة المونديال.