بملامح جميلة وإطلالة محتشمة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أحدث جلسة تصوير قامت بها.



وظهرت الفنانة هنادي مهنا، بإطلالة مثيرة للجدل وأنيقة كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية جمبسوت باللون الاسود المحتشم الذى زاد من شياكتها وبساطتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

نشرت الفنانة هنادي مهنا مقطع فيديو لها، أثناء غنائها في افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكريةإيديكس 2021 فى دورته الثانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت هنادي مهنا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “شرف كبير وفخر ان اغني في حضور رئيس الجمهورية وحضرة الوزراء وضيوف من 88 دولة حول العالم في افتتاح معرض السلاح المصري”.



وعرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 فى دورته الثانية، أغنية" أرض السلام" من إنتاجالشئون المعنوية، غناء المطرب أحمد جمال والفنانة هنادي مهنا.

وانطلقت النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويشارك فى فعاليات معرض “إيديكس” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدثالمعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أنيجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعيةوالعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمةالتسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض منجميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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