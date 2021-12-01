محمود عبد المغني يكشف عن أفضل المشاهد والأعمال التي أداها |فيديو

قال الفنان محمود عبد المغني، إنني منذ 4 سنوات شعرت أن لدي مسئولية كبيرة تجاه البيت وأولادي، مؤكدا أنه "كان لازم أقرب أكتر لأولادي وبيتي" .

وأضاف محمود عبد المغني، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه منذ عام قمت بمنع باص المدرسة معلقا “يا إما انا أو مراتي نودي ونجيب ولادنا للمدرسة”.



وتابع محمود عبد المغني، أنه خلال تلك الفترة قمت بعمل أحب الأعمال وأفضلها، وهي “قيد حرير”، “بنت القبائل" وغيرهما.

فيلم “صحاب المقام

وأشار الفنان محمود عبد المغني إلى أنني قمت بأداء مشهد بفيلم “صحاب المقام”، وحصلت على جائزة بسبب هذا المشهد، وأعتبر هذا المشهد من أفضل المشاهد التي أديتها.

وأكد الفنان محمود عبد المغني، أنا أهلاوي ولكنني لست متعصبًا، مؤكدا أن هناك لاعبين من نادي الزمالك أحب طريقة لعبهم.



