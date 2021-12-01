جمال الخطيب: المنتخب المصري أقوى من اللبناني.. ونتمنى عدم وجود خشونة بالمباراة

قال نجم المنتخب اللبناني السابق، جمال الخطيب، أن المنتخب الوطني أقوى من فريق بلاده خلال الفترة الحالية.

وأضاف الخطيب، في تصريحات لقناة الزمالك: "المنتخب المصري أقوى من اللبناني ولكن لكل مباراة ظروفها وكشعب لبناني نريد الفوز ولكن فرص منتخب مصر الأكبر".

وتابع نجم المنتخب اللبناني السابق:"مصر لديها صولات وجولات بكرة القدم وبصفوف منتخب لبنان محمد حيدر وحسن معتوق مصابين ولن يٌشاركا وهما من أفضل اللاعبين".

وأتم الخطيب تصريحاته بقوله: "نتمنى عدم وجود خشونة في المباراة وأن يظهر الفريقان بصورة تليق بسمعة البلدين وأن يُمتعنا المنتخب المصري بأدائه ونحن معروفون بأدائنا وأدائنا أقل قليلاً من المنتخب المصري".

ويلتقي المنتخب اللبناني نظيره المصري اليوم الأربعاء في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العرب.