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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

   تعيين 7844 شاباً .. وبحث 601 شكوى عمالية بالقاهرة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر  الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشأة ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة القاهرة تعيين ٧٨٤٤ شابا كعب العمل

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