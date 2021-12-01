   تعيين 7844 شاباً .. وبحث 601 شكوى عمالية بالقاهرة

القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤ شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩ أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشأة ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.