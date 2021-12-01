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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يتابع الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة

صدى البلد

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد ، بعقد الاختبار النهائي لـ 16 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الضواحي ببورسعيد ،  علي مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء وذلك بمشاركة منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وسميحة محمد ، وسلمى الشافعى من لجنة الاختبار بوزارة القوي العاملة .

وقال مدير المديرية : إن  ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل  لخفض معدلات البطالة  ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيراً لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل.

 ووجه السنجابي كافة المتدربين للعمل فى القطاع الخاص من خلال ندوة تم عقدها بمركز التدريب المهني بالمديرية تبعها زيارة ميدانية لأحد المصانع الموجودة فى نطاق المحافظة .   

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة التدريب بوحدات التدريب المتنقلة حياة كريمة السيسي مهنتك مستقبلك عقد الاختبار النهائي لـ 16 متدربا مديرية القوى ببورسعيد

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