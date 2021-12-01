مناقشة (الوصم) السبت القادم في نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين يوم السبت القادم الموافق 4 ديسمبر في السادسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتاب (الوصم) للكاتبة الصحفية علياء أبوشهبة.

ويدير النقاش الكاتبة الصحفية رانيا هلال والكاتب والسيناريست محمد هشام عبية وناصر هاشم المدير التنفيذي لجمعية رؤية للتنمية المجتمعية.



كتاب (الوصم) الصادر عن دار المصري للطباعة والنشر، هو العمل الأول للكاتبة الصحفية علياء أبوشهبة، والكتاب عبارة عن قصص واقعية لمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ومعاناتهم بسبب الوصم المجتمعي وهو ما تم بناء على مقابلات صحفية تمت أثناء وبعد إعداد تحقيق صحفي استقصائي عن مشاكل منظومة صرف الدواء المجاني من وزارة الصحة.



يشمل الكتاب بخلاف قصص لمتعايشين مع الإيدز من فئات عمرية مختلفة ومن الذكور والإناث، عرض مبسط لمعلومات موثقة عن الفيروس وطرق انتقاله وما إذا كان يمكن علاجه أو التطعيم للحماية منه، وكيف تأثر بفيروس كورونا، ولمحة علمية مبسطة عن وصم المرضى والأمراض.