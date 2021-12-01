عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة (الوصم) السبت القادم في نقابة الصحفيين

صدى البلد

 

تنظم اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين يوم السبت القادم الموافق 4 ديسمبر في السادسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتاب (الوصم) للكاتبة الصحفية علياء أبوشهبة.

 

ويدير النقاش الكاتبة الصحفية رانيا هلال والكاتب والسيناريست محمد هشام عبية وناصر هاشم المدير التنفيذي لجمعية رؤية للتنمية المجتمعية.


كتاب (الوصم) الصادر عن دار المصري للطباعة والنشر، هو العمل الأول للكاتبة الصحفية علياء أبوشهبة، والكتاب عبارة عن قصص واقعية لمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ومعاناتهم بسبب الوصم المجتمعي وهو ما تم بناء على مقابلات صحفية تمت أثناء وبعد إعداد تحقيق صحفي استقصائي عن مشاكل منظومة صرف الدواء المجاني من وزارة الصحة.


يشمل الكتاب بخلاف قصص لمتعايشين مع الإيدز من فئات عمرية مختلفة ومن الذكور والإناث، عرض مبسط لمعلومات موثقة عن الفيروس وطرق انتقاله وما إذا كان يمكن علاجه أو التطعيم للحماية منه، وكيف تأثر بفيروس كورونا، ولمحة علمية مبسطة عن وصم المرضى والأمراض.

ترشيحاتنا

وصف شروق الشمس.. معجزات لا تعرفها أخبر عنها القرآن

نجم السودان يتحدث لـ"صدى البلد" عن مواجهة الفراعنة وحلم اللعب للدوري المصري|حوار

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

محمود عبد المغني :أتأنى في اختيار الأعمال..وكنت أتمنى العمل مع الأسطورة محمود عبد العزيز..فيديو

بعد غيابه لسنوات.. الأزهر يستعين بالدكتور أحمد كريمة في لجان الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ