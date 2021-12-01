أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت تسريبات جديدة قدرات وتقنيات الكاميرا في هواتف Galaxy S22 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمقرر أن تصدر في بداية العام العام المقبل 2022 ، حيث تعمل الشركة على إدراج تقنيات كبيرة في الهواتف للقدرة على منافسة هواتف آيفون 13 من شركة آبل الأمريكية.

كشفت تسريبات السعر والمواصفات الرئيسية لهاتف Realme GT 2 Pro القادم من شركة ريلمي الصينية والمتوقع إطلاقه في بداية العام القادم 2022، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الجبارة مع سعر مرتفع، نظرا لأن الهاتف من الفئة الرائدة التى قررت ريلمي تكثيف إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

بريطانيا تطلب من ميتا بيع منصة Giphy لتهديدها المنافسة العادلة بين الشركات

طلبت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية من شركة ميتا، فيسبوك، بيع منصة Giphy والتى تعد أكبر منصة لصنع ومشاركة الرسوم المتحركة من نوع GIF ، حيث ترى الهيئة أن استحواذ ميتا عليها يهدد المنافسة العادلة في أسواق المملكة المتحدة.

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة، تحت اسم Vivo Y55 5G حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف قريبا ، كما سيضم عددا من التقنيات الجديدة والتحسينات منها دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع أداء سريع .

حذر رئيس المخابرات الخارجية البريطانية (إم أي 6) ريتشارد مور، من حدوث ثورة تكنولوجية خلال العقد القادم ستشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.

موتورولا تعتزم إطلاق Motorola Edge S30 بشاشة 144 هرتز ومعالج بأداء جبار

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتف رائد بمواصفات جبارة حيث سيتميز بشاشة تحتوى على أعلى معدل تحديث على الإطلاق فى أى هاتف ذكى، حيث ستكون الشاشة قادرة على تشغيل الألعاب الثقيلة والصور والفيديوهات ذات الجودة العالية.