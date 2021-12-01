عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج تحصل على كاميرا بقدرات أسطورية

كشفت تسريبات جديدة قدرات وتقنيات الكاميرا في هواتف Galaxy S22 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمقرر أن تصدر في بداية العام العام المقبل 2022 ، حيث تعمل الشركة على إدراج تقنيات كبيرة في الهواتف للقدرة على منافسة هواتف آيفون 13 من شركة آبل الأمريكية.

 

تسريبات.. سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

كشفت تسريبات السعر والمواصفات الرئيسية لهاتف Realme GT 2 Pro القادم من شركة ريلمي الصينية والمتوقع إطلاقه في بداية العام القادم 2022، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الجبارة مع سعر مرتفع، نظرا لأن الهاتف من الفئة الرائدة التى قررت ريلمي تكثيف إنتاجها خلال الفترة المقبلة.    

 

بريطانيا تطلب من ميتا بيع منصة Giphy لتهديدها المنافسة العادلة بين الشركات

طلبت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية من شركة ميتا، فيسبوك، بيع منصة Giphy والتى تعد أكبر منصة لصنع ومشاركة الرسوم المتحركة من نوع GIF ، حيث ترى الهيئة أن استحواذ ميتا عليها يهدد المنافسة العادلة في أسواق المملكة المتحدة.

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الشبابي القادم Vivo Y55 5G

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة، تحت اسم Vivo Y55 5G حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف قريبا ، كما سيضم عددا من التقنيات الجديدة والتحسينات منها دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع أداء سريع .

 

تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

حذر رئيس المخابرات الخارجية البريطانية (إم أي 6) ريتشارد مور، من حدوث ثورة تكنولوجية خلال العقد القادم ستشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.

 

موتورولا تعتزم إطلاق Motorola Edge S30 بشاشة 144 هرتز ومعالج بأداء جبار

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتف رائد بمواصفات جبارة حيث سيتميز بشاشة تحتوى على أعلى معدل تحديث على الإطلاق فى أى هاتف ذكى، حيث ستكون الشاشة قادرة على تشغيل الألعاب الثقيلة والصور والفيديوهات ذات الجودة العالية.  

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا موقع صدى البلد علوم وتكنولوجيا

موضوعات متعلقة

ريلمي تكشف عن ألوان ومواصفات تحفتها Realme 8s 5G قبل الإطلاق الرسمي

ريلمي تعلن رسميا عن سلسلة Realme 9 خلال الشهر الجاري

أفضل وقت للتسبيح والاستغفار

صحف الإمارات.. رسالة عاجلة من شرطة أبوظبي بشأن الأطفال.. وتسرب نفطي يهدد سواحل سوريا.. وبلينكن يعلن تشكيل فريق لمتابعة الأمريكان بأفغانستان

قريبا.. ريلمي تطلق أول هاتف ذكي في العالم بمعالج DIMENSITY 810

وزيرة الثقافة: افتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية يمثل استكمال مسيرة التنوير

سعفان يدعو إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية لاستعادة الكيان العربي بكل قوته.. تسليم 2247 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالأقصر.. 83 عقد عمل لذوي الهمم

وزيرة الثقافة: نسعى لخلق مسار تنويري لتطوير الوعي المجتمعي ضمن «حياة كريمة».. وافتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية يمثل استكمال للمسيرة

ترشيحاتنا

وصف شروق الشمس.. معجزات لا تعرفها أخبر عنها القرآن

نجم السودان يتحدث لـ"صدى البلد" عن مواجهة الفراعنة وحلم اللعب للدوري المصري|حوار

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

محمود عبد المغني :أتأنى في اختيار الأعمال..وكنت أتمنى العمل مع الأسطورة محمود عبد العزيز..فيديو

بعد غيابه لسنوات.. الأزهر يستعين بالدكتور أحمد كريمة في لجان الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ