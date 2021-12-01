المستقبل.. وزيرة التجارة الإسبانية: زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة

قالت وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية ، أن مصر هى المستقبل الثالث لاستثماراتنا فى القارة الافريقية، فهم شريك استراتيجى هام لنا، قائلة" ندرك حجم المجهود الذى قامت به الحكومة المصرية".

ووجهت الشكر للإدارة المصرية لاعتبارها من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو مرتفعة رغم جائحة كورونا ، مؤكده على أهمية وجود الشركات الأسبانية فى مصر فى مختلف القطاعات خاصة.



وقالت نحن سعداء جدا بوحود شركات اسبانيا تعمل في مصر لافتا ان هذه شئ مهم جدا لان الحكومة المصرية تعمل في عدة مشروعات منها الطاقة المتحددة و المياه والصرف الصحي ، وحققت معدل نمو عالي خلال فترة قليلة.

واضافت خلال منتدي الاعمال المصري الإسباني اننا نشعر بالتفائل وسوف يتم زيادة الاستثمار الإسباني في مصر خلال الفترة المقبلة لافتا اننا لدينا شركات لي قطاع النقل و البنية التحتية مشيرة الى ان اسبانيا أصبحت رائدة في قطاع النقل و التكنولوجية .



وكانت قد رحبت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة برئيس الحكومة الإسباني والوفد المرافق له مؤكدة ان العلاقة بين البلدين شهدت تطور ملحوظ خلال القترة الاخيرة مشيرة الى ان اسبانيا شريك اساسي استثماري وتجاري مع مصر .

واضافت خلال كلمتها في منتدي الاعمال المصري الإسباني ان اسبانيا تستفيد من مكانة مصر كمعبر للأسواق العربية والأفريقية وكذا مصر تستفيد من اسبانيا لتكون معبر لدول أوروبا .