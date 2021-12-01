رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني: الاستثمارات الإسبانية في مصر وصلت مليار يورو

رحب ماجد المنشاوي رئيس مجلس الاعمال المصري الإسباني بالحضور والوفد الإسباني برئاسة رئيس الحكومة الإسبانية لافتا ان الدولة تمهد للقطاع الخاصة للمشاركة في التجارة والصناعة والبنية التحتية لافتا ان هذا واضح في عدد من المشروعات .

واضاف ان الاستثمارات الإسبانية في مصر وصل مليار يورو ، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين وصل ٢.١ مليار يورو ونحن نعمل لزيادة التبادل التجاري و الاستثمارات بين البلدين خلال القترة المقبلة وسوف نضع خارطة طريق لتنمية صادرتنا سويا والنَّاس تتجاوز ٣ مليار مستهلك



وكانت قد رحبت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة برئيس الحكومة الإسباني والوفد المرافق له مؤكدة ان العلاقة بين البلدين شهدت تطور ملحوظ خلال القترة الاخيرة مشيرة الى ان اسبانيا شريك اساسي استثماري وتجاري مع مصر .

واضافت خلال كلمتها في منتدي الاعمال المصري الإسباني ان اسبانيا تستفيد من مكانة مصر كمعبر للأسواق العربية والأفريقية وكذا مصر تستفيد من اسبانيا لتكون معبر لدول أوروبا .