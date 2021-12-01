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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: سجلنا 22 إصابة بمتحور أوميكرون ونتوقع الزيادة

ساجد جاويد
ساجد جاويد

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سجلت 22 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وتتوقع زيادة العدد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جاويد إنه يتوقع أن يستغرق الأمر أسبوعين لمعرفة العلماء معلومات أكثر عن متحور "أوميكرون".

وأوضح لشبكة "سكاي نيوز" أنه على الأغلب ستبقى اللقاحات فعالة ضد الأمراض الخطيرة الناتجة عن متحور "أوميكرون".

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جونسون يكشف حقيقة فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب "أوميكرون"

وكانت بريطانيا، أعلنت أمس الثلاثاء، فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

كما قررت بريطانيا إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.

وأعلن البرلمان البريطاني تمرير قرار يتضمن قيودا جديدة لاحتواء متحور "أوميكرون".

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وحسب موقع "ويلز أونلاين"، قال جونسون، إنه سيتم تقديم الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحلول نهاية يناير المقبل.

وأضاف: "حتى لو كنت تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح قبل أكثر من 3 أشهر وكنت مؤهلاً الآن، فالرجاء الحجز حتى تعلن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن دورك قد حان".

وأكد أن حكومة المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان حصول كل شخص مؤهل على تعزيز اللقاحات التعزيز فيما يزيد قليلاً عن شهرين بكافة أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا.

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إعادة فرض حالة الغلق التام في البلاد، في أعقاب ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال جونسون: "فرض إغلاق كامل كما كان في السابق أمر غير مرجح، لكن الأمور سوف تراجع دائما"

وأضاف أن أعداد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" متواضعة لكن من المتوقع زيادتها، ومشيرا إلى أن "اللقاحات القوية سوف توفر حماية ضد جميع السلالات إلى درجة ما".

كما شدد على أهمية الحصول على الجرعة المعززة.

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