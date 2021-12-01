انفراد.. النجم العالمي جوني ديب مفاجأة مهرجان القاهرة السينمائي

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن النجم العالمي الشهير جوني ديب أكد حضوره فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يصل جوني ديب إلى العاصمة المصرية خلال ساعات بصحبة فريق مكون من 4 أفراد تم تأكيد حجزهم بأحد الفنادق الشهيرة، وذلك بعد مفاوضات استمرت لعدة اسابيع، لتقديمه كضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مفاجأة من العيار الثقيل.

جوني ديب

مسيرة جوني ديب

ترشح جوني ديب لنيل الأوسكار ثلاث مرات في تاريخه لكنه لم يحصل عليها أبدا رغم تألقه وأدواره المتميزة على مدار السنوات، لكنه مؤخرا نال العديد من التكريمات في مهرجانات مختلفة.

يعد جوني ديب وهو ممثل ومنتج شهير من أبرز الوجوه التي لمعت في هوليوود وقدم في مشواره العديد من الأدوار الشهيرة التي منحته مكانة خاصة في قلوب الجمهور على رأسها كابتن جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي أو Pirates of the Caribbean.

يطلق على جوني ديب لقب المشخصاتي الذي يستحقه عن جدارة بعدما توحد في العديد من أدواره مع الشخصيات التي يقدمها، وكثيرا ما يظهر متنكرا ومتخليا عن شكله الأساسي لصالح العمل.

بدأت مسيرة جوني ديب السينمائية في الثمانينات لكن نجوميته الحقيقة تحققت بعد بطولة فيلم Edward Scissorhands عام 1990 الذي قدم فيه شخصية إدوارد غريب الأطوار صاحب الأيدي الحادة الذي رغم اضطهاد المحيطين له لتكوينه الغريب إلا أنه تمكن من نشر المحبة بينهم.

يتميز جوني ديب بملامحه الهادئة وخفة ظله التي يفرضها على أدواره إلى جانب التنكر وظهوره بأشكال مختلفة مثل شخصية هاتر المجنون في فيلم Alice in Wonderland عام 2010، وجيلرت جريندل في سلسلة أفلام Fantastic Beasts.

إلى جانب ترشح أفلامه للعديد من الجوائز الرفيعة التي على رأسها الأوسكار والبافتا، كان جوني ديب من بين النجوم الأكثر أجرا لفترة طويلة، مثلما كانت تحقق أعماله أرقام إيرادات بلغت المليار في كثير من الأحيان.

حتى في الأوقات التي كان يظهر فيها جوني ديب صاحب الـ 58 عاما بشخصيته وصورته الحقيقية في أفلامه، كان يحقق نجاحا وتأثيرا كبيرا مثلما حققه فيلمها مع أنجلينا جولي The Tourist الذي ترشح لنيل العديد من الجوائز على رأسها الجولدن جلوب.

عانى غريب الأطوار المحبب لقلوب المشاهدين من الاضطهاد والإقصاء في هوليوود خلال الفترة الماضية بحسب تصريحاته، بعدما وصفته الصحافة بـ"ضارب زوجته" إثر خلافه القضائي مع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد.

جوني ديب

مهرجان القاهرة

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aفي الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير 7 مشروعات هي السيدات الفاضلات (مصر) للمخرجة فريدة زهران، وأنا وسواقي (السعودية - المملكة المتحدة) للمخرجة عهد كامل والحياة بعد سهام (مصر - فرنسا) للمخرج نمير عبد المسيح، ونور للمخرجة (مصر) سارة الشاذلي، وبلاد آرام (لبنان - أرمينيا) للمخرجة تمارا ستيبانيان وغربان المدينة (مصر - السودان) للمخرج أدهم الشريف وعائشة (تونس - فرنسا) للمخرج مهدي البرصاوي.

وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة التطوير تشارك 3 مشروعات، هي الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول (تونس - فرنسا) للمخرجة هند المؤدب، وحلم أمريكي (مصر) للمخرج أمير الشناوي وباي باي طبريا (الجزائر - فرنسا - بلجيكا - قطر) للمخرجة لينا سويلم.

وينافس في مسابقة المشروعات الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج 3 مشروعات، هي صيف في بجعد (المغرب) للمخرج عمر مولدويرة، وعَلَم (فلسطين - فرنسا) للمخرج فراس خوري، ونزوح (سوريا) للمخرجة سؤدد كعدان.

وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك مشروعان، هما محسن العراق (العراق - كوستاريكا) للمخرجة عشتار ياسين، وفوق التل (تونس) للمخرج بلحسن حندوس.

وتتمثل فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مادية تساهم في استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.