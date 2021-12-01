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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس الأعمال المصري الإسباني: إسبانيا أصبحت الشريك التجاري الثاني لمصر

ماجد المنشاوي، رئيس
ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني

تقدم ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصري الإسباني، بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف من الجانبين، على ما يقدمونه من دعم للمجلس، ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

 

وقال ماجد المنشاوي، خلال كلمته بـ منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، إن الدعم المقدم مثل حي للشركة بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، متابعا:  مصر تمهد الطريق للقطاع الخاص لنشر النماء والتنمية.


وأضاف : مصر فتحت أبوابها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل الاستثمار في العديد من المجالات، متابعا: اليوم نلمس نتاج ها التعاون في عشرات المشروعات التي تضمن شركاء من الجانب الإسباني.


واسترسل: استثمارات الجانب الإسباني في مصر تجاوزت المليار يورو، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجالي البنية التحتية والنقل.

 

وأكد على أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 202 مليار يورو، لتصبح إسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر بالاتحاد الأوروبي.

 

ولفت إلى أن الصادرات الغير بترولية تنامت بنسبة 44% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي بالرغم من جائحة كورونا.

 

وشدد على أن مجلس الأعمال سيسعى إلى جذب الشركات الإسبانية للتصنيع المشترك في المصانع المصرية، من خلال استغلال خريطة الطريق.

 


 

المصري الإسباني وزارة التجارة والصناعة منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني القطاع الخاص جائحة كورونا اخبار التوك شو

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