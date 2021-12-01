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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : أرحب بتجديد برتوكول التعاون المالي بين مصر وإسبانيا بـ ٤٠٠ مليون يورو

مدبولي : أرحب بتجديد
مدبولي : أرحب بتجديد برتوكول التعاون المالي بين مصر وإسبانيا

رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بنظيره الإسباني و الوفد المرافق له ورؤساء شركات الإسبانية في مصر معربا عن سعادته لافتتاحه منتدي الاعمال المصري الإسباني .


واضاف خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني،ان العلاقات المصرية الإسبانية متطورة بين البلدين  لاقتا ان الشراكة بين البلدين تحقق التنمية من خلال الاستثمار في البلدين لزيادة التبادل التجاري

ورحب مدبولي على تجديد برتوكول التعاون المالي بين البلدين بـ ٤٠٠ مليون يورو ، لافتا ان مصر اتخذت العديد من الخطوات لجذب الاستثمارات الاجنبية واتخذت اجراءات رادعة ضد الفساد وتسهيل الاستثمارات الاجنبية في مصر بحزمة من الاجراءات في صالح المستثمر .


واشاد بالجهود التي قامت بين البلدين لتسوية قضايا يوينون فينوسه العاملة في الغاز بمصر .


وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس، بمطار القاهرة الدولي، "بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له. 


ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

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