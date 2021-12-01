حكاية أول راتب في حياة مشاهير الكرة المصرية.. فاروق جعفر 5 قروش.. والشناوي 100 جنيه

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرًا بعنوان - حكاية "أول راتب" في حياة مشاهير الكرة المصرية.



وجاء على رأس قائمة هؤلاء المشاهير، لاعبي الزمالك والأهلي، وأبرزهم جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الأسبق الذي لعب للفريق الأول بالنادي الأهلي في سن 18 عامًا، قبل أن ينضم لنادي الزمالك براتب 2 جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الذي كشف عن أول راتب حصل عليه من نادي الزمالك في بداية مشواره مؤكداً أنه تقاضى 5 قروش وكان عمره 15 عامًا.، وكذلك الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، نجم الاهلى الأسبق الذى كان أول راتب له في النادي الأهلي 6 جنيهات وآخر راتب قبل اعتزاله كان 160 جنيها.

فيما حصل حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، في أول راتب تقاضاه كلاعب بالقلعة الحمراء 3 جنيهات .

ومن بين اللاعبين الحالين، محمد الشناوى حارس الأهلى الذى حصل في أول راتب تقاضاه من القلعة الحمراء في صفوف الناشئين 100 جنيه.