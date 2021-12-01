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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح إجراء أول عملية زرع صمام لمسن بمجمع الإسماعيلية الطبي

فريق عمل مجمع الإسماعيلية
فريق عمل مجمع الإسماعيلية الطبي


نجح المجمع الطبي بالاسماعيلية برئاسة الدكتور "قطب السيد" مدير المجمع الطبي بالاسماعيلية في إجراء أول عملية "زرع صمام أورطي بدون جراحات تقليدية" لمواطن مسن يبلغ من العمر 77 عاماً.

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بينما كان يعاني المواطن من ضيق شديد في الصمام الأورطى، مما تسبب له ضيق شديد في الصدر واغماء متكرر، حيث تعد هذه العملية من أكثر التدخلات في القلب عن طريق القسطرة، وتحتاج إلى فريق من الخبراء في قسطرة القلب.

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قال الدكتور "قطب السيد" مدير المجمع الطبي بالاسماعيلية، أن الفريق الطبي تمكن من زرع صمام أورطي لمسن يبلغ من العمر 77 عاماً، وذلك تحت أفضل مجموعة من الخبراء والأطباء الموجودة بالمجمع الطبي بالاسماعيلية.
 

كما أكد الدكتور "قطب" أن خلال الفترة المقبلة يجري المجمع الطبي بالاسماعيلية عدداً من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المتنوعة فائقة الجودة، وذلك طبقاً لمعايير هيئة التأمين الصحي الشامل. 
أوضح الدكتور "طارق رشيد" استشاري القلب والقسطرة القلبية، أن هذه العملية فائقة الدقة، لا تجري إلا داخل المراكز الكبرى بمصر أو خارجها، حيث تفوق تكلفة العملية ٦٠٠  ألف جنيه خارج مظلة التأمين الصحي، موضحاً أن التكلفة داخل مظلة التأمين الصحي300 جنيه.
اجري الجراحة الدقيقة فريق طبي  من خبراء قسطرة القلب وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد والدكتور ياسر صادق ولفيف من استشاريين القلب وجراحات القلب وجراحة الاوعية الدموية والتخدير.
 

 

الاسماعيلية صمام المجمع الطبي الدكتور قطب السيد

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