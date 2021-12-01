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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 100 سنة.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة غرق الاسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

قال جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه طبقا لحسابتنا الفلكية فإن الشتاء يبدأ رسميا فى 21 ديسمبر المقبل ويستمر 88 يوما ونتيجة دوران الأرض حول محورها يحدث تعاقب الفصول الأربعة .


وأضاف جاد القاضى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان الطقس الحالى يتزامن مع موجة تغيرات مناخية منها اختلاف درجات الحرارة على مدار العام بين فصلى الشتاء والصيف والتى تقوم بها هيئة الأصاد الجوية بشكل دورى ، بالاضافة إلى أن توقعات غرق مدن بأكملها والتى ترتبط بشكل أساسى بظاهرة الاحتباس الحرارى ، نافيا ما تردد عن غرق الاسكندرية " مفيش غرق لاسكندرية حتى لو 100 سنة جايين "  وهناك انخفاض لمنسوب سطح البحر ولكن لا تؤدى للغرق .


وأشار جاد القاضى ، إلى أن فصل الشتاء يتميز بأطول ليل وأقصر نهار ويزداد طول النهار تدريجيا وحتى حلول فصل الربيع والذى يتساوى خلاله طول النهار بالليل ، لافتا إلى ان الاحتباس الحرارى ظاهرة كونية لها فترات عمر تتراوح ما بين 100 :150 عام  ينتج عنها ذوبان للجليد فى القطب الشمالى وارتفاع بمنسوب البحر .

البحوث الفلكية درجات الحرارة الشتاء دوران الارض درجات الحرارة

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