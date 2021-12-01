بعد 100 سنة.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة غرق الاسكندرية

قال جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه طبقا لحسابتنا الفلكية فإن الشتاء يبدأ رسميا فى 21 ديسمبر المقبل ويستمر 88 يوما ونتيجة دوران الأرض حول محورها يحدث تعاقب الفصول الأربعة .



وأضاف جاد القاضى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان الطقس الحالى يتزامن مع موجة تغيرات مناخية منها اختلاف درجات الحرارة على مدار العام بين فصلى الشتاء والصيف والتى تقوم بها هيئة الأصاد الجوية بشكل دورى ، بالاضافة إلى أن توقعات غرق مدن بأكملها والتى ترتبط بشكل أساسى بظاهرة الاحتباس الحرارى ، نافيا ما تردد عن غرق الاسكندرية " مفيش غرق لاسكندرية حتى لو 100 سنة جايين " وهناك انخفاض لمنسوب سطح البحر ولكن لا تؤدى للغرق .



وأشار جاد القاضى ، إلى أن فصل الشتاء يتميز بأطول ليل وأقصر نهار ويزداد طول النهار تدريجيا وحتى حلول فصل الربيع والذى يتساوى خلاله طول النهار بالليل ، لافتا إلى ان الاحتباس الحرارى ظاهرة كونية لها فترات عمر تتراوح ما بين 100 :150 عام ينتج عنها ذوبان للجليد فى القطب الشمالى وارتفاع بمنسوب البحر .