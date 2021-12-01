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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الكوري يزور وكالة الفضاء المصرية

السفير الكوري
السفير الكوري

قام السفير الكوري هونج جين ووك بزيارة مقر وكالة الفضاء المصرية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بناءً على دعوة من الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وفريقه.


بدأ السفير هونج بجولة في منشآت الوكالة ، شملت زيارة مبنى AIT ومختبرات الوكالة ، بالإضافة إلى مدينة الفضاء ومقر وكالة الفضاء الأفريقية التي يتم إنشاءها حاليًا.


وعبر السفير هونج عن سعادته بزيارة الوكالة مثمناً الجهود المبذولة وقدرات الوكالة. وشدد على أهمية قطاع الفضاء وضرورة دفع التعاون الفضائي بين البلدين إلى الأمام ، خاصة وأن كوريا قد اختارت مصر كدولة أولوية في الشراكة والمساعدات الإنمائية الرسمية للتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة.


وفي هذا الصدد ، اقترح السفير توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالات ذات الصلة بالفضاء في كلا البلدين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون الثلاثي في هذا المجال خاصة مع تعاون مصر القائم في هذا المجال مع عدد من الدول الأفريقية.


كما اقترح السفير مشاريع تعاون أخرى بما في ذلك تطوير تطبيق فضاء للأغراض التعليمية ، للاستفادة الطلاب في مصر وكذلك الدول الأفريقية.


من جانبه أعرب القوصي عن شكره للسفير على زيارته التي تعكس العلاقات الوثيقة والمستمرة بين مصر وكوريا الممتدة لأكثر من 25 عاما. وقدم القوصي شرحًا مفصلًا لأنشطة الوكالة ومجالات التعاون الممكنة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والتي يأمل في تحقيقها في المستقبل القريب.

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