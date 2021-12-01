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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبعد تماما عن الملابس الصيفية.. الأرصاد تحذر المواطنين

صدى البلد

كشف محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، موضحا: طقس الأيام القادمة سيشهد حالة من التقلبات الجوية.

 

وقال "محمود شاهين" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاع واضح في درجات الحرارة، ولكن بداية من اليوم سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 23 درجة.


ونوه بأن ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستشهد انخفاض ملحوظ من حيث درجات الحرارة، لتصل إلى 15 درجة، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لتلك الأجواء.


وأضاف: نشهد وجود شبورة مائية، ولكن ليست كثيفة، متابعا: الشبورة المائية لن تؤثر على القيادة والطرق السريعة.

 

ولفت إلى أن محافظات السواحل الشمالية تشهد تساقط أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة الحيوية، متابعا: يوجد حركة رياح ملحوظة ستتسبب في ارتفاع موج البحر إلى 4 أمتار.

 

ونصح المواطنين بارتداء الملابس المناسبة وعدم الانخداع، قائلا: " نبعد تماما عن الملابس الصيفية".
 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة اخبار التوك شو

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