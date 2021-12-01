البرلمان العربي يدين هجمات الحوثيين على ميناء الحديدة بالبحر الأحمر

أدان البرلمان العربي "هجوما وشيكا" كانت تعتزم ميليشيا الحوثي الإرهابية شنه على ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ، وتصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.



وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، الأربعاء، أن استمرار شن ميليشيا الحوثي الإرهابية هجمات إرهابية على ميناء الحديدة بالبحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويُعد عملاً إرهابياً تنفيذا للإملاءات الإيرانية، وانتهاكا صارخا لاتفاق "ستوكهولم".

وطالب المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات التحالف العربي للتصدي للعمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي وتصديها للأهداف الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.