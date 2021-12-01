خبير اقتصادي: مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية

أكد الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، موضحا أن الاقتصاد الأسباني رابع أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، ويأتي في المرتبة الـ 14 على مستوى العالم وهو واحد من الاقتصادات الكبيرة والتى تتميز بالتنوع فى العديد من القطاعات.

وأضاف خبير اقتصادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن فكرة الشراكة بين القاهرة ومدريد سيضيف للجانبين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشار خبير اقتصادي، إلى أن مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية.

وذكر أن العلاقات المصرية الإسبانية تاريخية، ومتنوعة سواء في قطاعات السياحة أو الصناعة أو الطاقة، والدولة المصرية تعرض إنجازات وإصلاحات حدثت على أرض الواقع، وهناك زيارة للمنطقة الاقتصادية، واستعراض لمعدلات التبادل التجاري التي نأمل أن تتضاعف الفترة المقبلة.