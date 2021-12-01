نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن أعراض متحور كورونا أوميكرون.. هؤلاء الأشخاص استطاعوا التغلب على فيروس نقص المناعة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة متحولة جديدة تغير سلوك فيروس كورونا ، المنتشرة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا باعتبارها "متغيرًا مثيرًا للقلق" (VoC) ، وأطلق عليها متغير "Omicron".

يحتفل العالم اليوم 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز في كل أنحاء العالم، وقد أصبح هذا اليوم واحدا من أشهر الأيام الدولية المتعلقة بالصحة وفرصة رئيسية لرفع الوعي، واحياء ذكرى من قضوا يحاربون هذا المرض، و الاحتفال بالانتصارات مثل زيادة فرص الحصول على خدمات العلاج والوقاية.

تختلف روائح الفم الكريهة حسب المصدر أو السبب الأساسي حيث يشعر بعض الناس بالقلق الشديد بشأن أنفاسهم على الرغم من أن رائحة الفم لديهم قليلة أو معدومة ، بينما يعاني البعض الآخر من رائحة الفم الكريهة ولا يعرفون سبب ذلك نظرًا لصعوبة تقييم رائحة أنفاسك ، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة .

يمكن أن يسبب سوء نظافة الفم مشاكل تتراوح ما بين تسوس الأسنان وحساسية الأسنان إلى أمراض اللثة المتقدمة، ومع ذلك ، فإن نظافة الفم والفحوصات المنتظمة يمكن أن تمنع بسهولة معظم مشاكل الأسنان.