عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن أعراض متحور كورونا أوميكرون.. هؤلاء الأشخاص استطاعوا التغلب على فيروس نقص المناعة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

أعراض غير عادية.. كل ما تريد معرفته عن أعراض أوميكرون

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة متحولة جديدة تغير سلوك فيروس كورونا ، المنتشرة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا باعتبارها "متغيرًا مثيرًا للقلق" (VoC) ، وأطلق عليها متغير "Omicron".

 

في اليوم العالمي للإيدز.. هؤلاء الأشخاص استطاعوا التغلب على فيروس نقص المناعة

يحتفل العالم اليوم 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز في كل أنحاء العالم، وقد أصبح هذا اليوم واحدا من أشهر الأيام الدولية المتعلقة بالصحة وفرصة رئيسية لرفع الوعي، واحياء ذكرى من قضوا يحاربون هذا المرض، و الاحتفال بالانتصارات مثل زيادة فرص الحصول على خدمات العلاج والوقاية.

 

txt

دراسة حديثة : الرجال أكثر تأثرا بـ فيروس كورونا من النساء

txt

أغربها قرحة الجهاز الهضمي.. أسباب غير متوقعة لفقر الدم عند الرجال

 

السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة وطريقة التخلص منها

 تختلف روائح الفم الكريهة حسب المصدر أو السبب الأساسي حيث يشعر بعض الناس بالقلق الشديد بشأن أنفاسهم على الرغم من أن رائحة الفم لديهم قليلة أو معدومة ، بينما يعاني البعض الآخر من رائحة الفم الكريهة ولا يعرفون سبب ذلك نظرًا لصعوبة تقييم رائحة أنفاسك ، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة .

 

مشاكل الأسنان الشائعة والطرق الصحيحة للتعامل معها

يمكن أن يسبب سوء نظافة الفم مشاكل تتراوح ما بين تسوس الأسنان وحساسية الأسنان إلى أمراض اللثة المتقدمة، ومع ذلك ، فإن نظافة الفم والفحوصات المنتظمة يمكن أن تمنع بسهولة معظم مشاكل الأسنان.

 

فيروس كورونا نشرة المرأة والصحة رائحة الفم الكريهة فيروس نقص المناعة اوميكرون

ترشيحاتنا

إيهاب أبو مرخية: منتخب فلسطين يشارك منقوص العدد في كأس العرب.. وغياب محمد صلاح يؤثر على مصر

نشرة التوك شو.. السيسى يلتقى رئيس حكومة إسبانيا.. الأرصاد:هذه المناطق تشهد أمطارا

القصير: مصر من أوائل دول الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

أخبار البرلمان| زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه.. تحرك تشريعي لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل بقانون الخدمة العامة

أوميكرون يهدد العالم| بعد أوروبا وإسرائيل..مستشار الرئيس: المتحور سيظهر في مصر

أبرزهم شيفروليه كورفيت ومرسيدس SL.. موديلات كلاسيكية أصبحت نجوم 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ