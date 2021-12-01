الغرف التجارية: الصادرات المصرية لأسبانبا قفزت 80% بالرغم من جائحة كورونا

اكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري، أن الصادرات المصرية قفزت بنسبة 40% خلال التسعة أشـهر الأولى من هذا العام، وحوالي 80% مع أسبانيا في الفترة ذاتها بالرغم من جائحة كورونا، مشيدا بنجاح الحكومة في رفع حجم السوق من مائة مليون مستهلك إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تتاح للمستثمر الأسباني؛ سواء من خلال اسـتثمارات صـناعية أو التصـنيع المشـترك لدى المصانع المصرية.



وأوضح المصري - في كلمة اتحاد الصناعات والتي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصري الأسباني، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز- الفرص الاسـتثمارية في عدد من القطاعات، المطروحة أمام المستثمرين الأسبان.



وبين أن مصر خلال الفترة الماضية قادت مجموعة من الثورات التشـريعية والإجرائية، والإصلاحات الهيكلية، لتيسـير أداء الأعمال، وفتح أبوابها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن مصر تعد ضمن خمس دول في العالم نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي ومستمر خلال جائحة كورونا، الأمر الذي أشادت به كافة التقارير العالمية.



من جانبه.. أشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأسباني ماجد المنشاوي، إلى الدعم المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية لمجلس الأعمال المصري الأسباني، ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكداً أن هذا الدعم هو مثال حي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في مصر في كافة المجالات، حيث تمهد الدولة الطريق للقطاع الخاص ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية.



وقال المنشاوي"نرى عشرات المشروعات التي تتضمن شركاء من أسبانيا، حيث تقارب استثماراتهم المليار يورو، بخلاف المشاريع التي يقومون بتنفيذها خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية"، مشيراً إلى تنامي التبادل التجاري ليتجاوز 2,2 مليار يورو، بحيث تصبح أسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر بالاتحاد الأوروبي.



وأكد المنشاوي سعي مجلس الأعمال لزيادة تلك الأرقام، من خلال جذب الشركات الأسبانية للتصنيع المشترك في المصانع المصرية، بمكون مشترك، بما يسهم في نمو الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.