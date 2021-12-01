ممدوح الشناوي يتحدث عن حياته العملية وأصعب مشهد في مسيرته

تحدث الفنان والإعلامي ممدوح الشناوي، عن حياته العملية، قائلا:" شخصيتي تختلف وفقا للأيام وطبيعتها، مسترسلا:" أيام تصوير البرنامج بفصل عن شخصية الفنان وبكون المذيع وأيام التمثيل بنسي أني مذيع وبكون ممثل".

وأضاف “ممدوح الشناوي" خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد” : “كونك مذيع وممثل أمر مرهق وصعب للغاية، ويتطلب عملا شاقا وتمرين مستمر على الشخصية”.



وعن طرق اختياره للشخصيات، أوضح أنه يقوم باختيار الشخصية المناسبة له، ومن ثم يقوم بحفظ ومعرفة أدق تفاصيل الشخصية، وذلك لأقدم للمشاهد شخصية حقيقية وصادقة.



وفيما يخص أصعب مشهد قام به، أكد على أن مشهد قتله بمسلسل "توأم روحي" هو المشهد الأصعب في تاريخية السينمائي حتى الآن.



