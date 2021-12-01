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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قسم المسرح بآداب حلوان ينظم ندوة للفنان هشام عطوة

صدى البلد

 


نظم قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان ندوة ثقافية للفنان هشام عطوة رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح، بحضور أساتذة القسم والطلاب.

وذلك في إطار اهتمام الكلية بتنظيم الندوات التي تساهم في اكساب الطلاب الخبرات المختلفة من خلال التواصل مع الشخصيات العامة واحتكاكهم بالواقع العملي.

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جامعة حلوان: نعمل على دعم الابتكار والمعرفة لدى الطلاب

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12 ديسمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية

وتضمنت الندوة مناقشة قضية دور الثقافة في محاربة الإرهاب والتطرف الفكري ، ودور قصور الثقافة في النهوض بالوعي  وتشكيل وصياغة الذوق العام وتربية النشء والارتقاء به في مواجهة الفن المتردي الذي يفسد العقول والأذواق.
 

الارهاب والتطرف جامعة حلوان آداب حلوان قصور الثقافة

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