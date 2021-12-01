قسم المسرح بآداب حلوان ينظم ندوة للفنان هشام عطوة



نظم قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان ندوة ثقافية للفنان هشام عطوة رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح، بحضور أساتذة القسم والطلاب.

وذلك في إطار اهتمام الكلية بتنظيم الندوات التي تساهم في اكساب الطلاب الخبرات المختلفة من خلال التواصل مع الشخصيات العامة واحتكاكهم بالواقع العملي.

وتضمنت الندوة مناقشة قضية دور الثقافة في محاربة الإرهاب والتطرف الفكري ، ودور قصور الثقافة في النهوض بالوعي وتشكيل وصياغة الذوق العام وتربية النشء والارتقاء به في مواجهة الفن المتردي الذي يفسد العقول والأذواق.

