عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا ..محكمة الاستئناف في طرابلس تحكم نهائيا بعودة ''الدبيبة'' للسباق الرئاسي

صدى البلد

قضت محكمة الاستئناف في طرابلس اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 برفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة وحكمت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.


يذكر أن الطعن الأول مقدم من كل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض وعثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر وعضوي الحوار أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي.
 

أما الطعن الثاني فهو مقدم من المرشح فتحي علي باشاغا وزير الداخلية الأسبق.

من جهته أكد أستاذ القانون الدولي الليبي راقي المسماري أنه من حق رئيس حكومة الوحدة الوطنية استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات.

بلاغ للنائب العام .. جماعة مسلحة تقتحم قناة ليبيا الوطنية في طرابلس

المبعوث الأممي لدعم ليبيا: ضرورة تجنب تسييس مؤسسة النفط والحفاظ على وحدتها

ليبيا الانتخابات الرئاسية الانتخابات محكمة عبد الحميد الدبيبة

موضوعات متعلقة

ليبيا .. تأجيل طعن الدبيبة وإلغاء جلسة سيف الإسلام القذافي

ليبيا.. الدبيبة يستأنف قرار استبعاده من سباق الرئاسة

ترشيحاتنا

الزمالك يدرس التراجع عن المشاركة في دورة الإمارات.. اعرف الأسباب

شيخ الأزهر يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لمناقشة قضايا الأمة

لوتس تايب 132.. سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية | صور

خلال تواجده في كأس العرب.. إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا

أخ سعيد والآخر تعيس.. دراسة تكشف سر اختلاف مشاعر التوائم

خالد الغندور: الأهلي سيصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بسهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ