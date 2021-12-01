ليبيا ..محكمة الاستئناف في طرابلس تحكم نهائيا بعودة ''الدبيبة'' للسباق الرئاسي

قضت محكمة الاستئناف في طرابلس اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 برفض الطعنين الموجهين ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة وحكمت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.



يذكر أن الطعن الأول مقدم من كل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض وعثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر وعضوي الحوار أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي.



أما الطعن الثاني فهو مقدم من المرشح فتحي علي باشاغا وزير الداخلية الأسبق.

من جهته أكد أستاذ القانون الدولي الليبي راقي المسماري أنه من حق رئيس حكومة الوحدة الوطنية استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات.