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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعاون والتكامل في البحوث العلمية لخدمة مجال الصناعات الدفاعية

لتعزيز التعاون المصري الإماراتي.. تفاصيل اتفاق العربية للتصنيع ومجلس الإمارات للصناعات الدفاعية

صور من الحدث
صور من الحدث

أكد الفريق" عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن  مصر بقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي "وضعت التعاون مع الأشقاء العرب في صدارة  اهتماماتها، موضحا أهمية  تعزيز وتفعيل التواصل والتكامل  بين وحدات وشركات العربية للتصنيع، وكبرى الشركات الإماراتية في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

جاء هذا في إطار توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية (مجلس التوازن الإقتصادي)، في إطار فعاليات اليوم الثالث لمعرض ايدكس ٢٠٢١.

وتتضمن أهم مجالات التعاون، تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والتعاون والتكامل في البحوث العلمية لخدمة مجال الصناعات الدفاعية.

من جانبه، أشاد  سعادة  السيد "مطر الرميثي" ، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والابتكار، معربًا  عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة المصرية الرسمية العريقة "التي نعتز بتاريخها المصري العربي الوطني ويشرفنا أن تكون جميع قدراتنا المهنية والتقنية في خدمة مصر العرب".
من جانبه ،أعرب المهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ،عن اعتزازه بهذا التعاون مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ،مؤكدا أهمية فتح أفاق جديدة من التعاون والتكامل بما يسهم في تعميق التصنيع العربي المشترك في مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية والبحوث الصناعية التطبيقية ،وفتح مجالات تسويقية للإنتاج المشترك للدول العربية والأفريقية.

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