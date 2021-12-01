بأحدث المعلومات .. هاني الناظر يطمئن المصريين بشأن متحور أوميكرون الأفريقي

حالة من الترقب والخوف يترصدها العالم أجمع بسبب متحور أوميكرون الأفريقي ، بسبب جهلهم عن أعراضه وكيفية مهاجمته للجسم.

ولكن طمأن الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، متابعيه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، من متحور أوميكرون الجديد لعدوى فيروس كورونا، والذي انتشر في أفريقيا أوميكرون.



أحدث المعلومات عن متحور أوميكرون



ونشر الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، بعض الكلمات وقال: عاوز اُطمئن حضراتكم من خلال متابعتي للتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والأطباء في جنوب افريقيا خلال الساعات الماضية فإن أعراض متحور كورونا الجديد اوميكرون اقل شدة من اعراض السلالات السابقة بما فيها متحور دلتا ".





وتابع الناظر خال منشوره: " هناك ملاحظة أن المرضى المصابين بمتحور أوميكرون لايفقدون حاسة الشم والتذوق ومستوى الاكسجين لا ينخفض كثيرا والأعراض تتمثل في صداع خفيف وشعور عام بالإرهاق وتكسير خفيف وحرقان في الحلق ، وهذه هي أحدث المعلومات.



وأكد الناظر، أن الدراسات والأبحاث حتى الآن أثبتت بأنه ليس الأخطر، حيث أن الأيام القادمة مع مزيد من الدراسات على اعداد اكبر سوف تؤكد هذه المعلومات.

أحدث المعلومات عن متحور أوميكرون





وفيما سبق فقد نصح الدكتور هاني الناظر، بضرورة تناول الليمون الطازج لاحتوائه على فيتامين سي من أجل رفع المناعة، لمواجهة الأمراض المعدية المختلفة وعلى رأسها فيروس كورونا.



وأكد الناظر، أن الليمون يحتوي أيضًا على فيتامين سي المهم لصحة الجلد وصفائه ونضارته في مواجهة التقلبات الجوية وبرودة الجو التي تؤدي لجفاف، بالإضافة لفائدته في منع شيخوخة الجلد وذلك لدوره الهام في تكوين الكولاجين.



وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن يمكن تناول الليمون في صورة عصير منفرد أو مع الجوافة او النعناع وكذلك يضاف للسلطة الخضراء بأشكالها المختلفة.



وحذر الناظر من تناول عصير الليمون دافئ ولا يضاف لسوائل ساخنة مثل الشاي أو الشوربة الساخنة او غيرها، حيث إن الليمون يفقد قيمته بسبب تكسر فيتامين سي بفعل الحرارة المرتفعة.

