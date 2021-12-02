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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: السيسي أول من نادى بحقوق المرأة كاملة فى مصر الحديثة

عبلة الألفى ، عضو
عبلة الألفى ، عضو مجلس النواب

قالت النائبة، عبلة الألفى عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية للقضاء على  العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية.

 

و أكدت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أول من نادى بحقوق المرأة كاملة فى مصر الحديثة ، ظهر ذلك جليا من خلال تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، والاجتماعية، ومواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.

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وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تعيين المرأة في المناصب الهامة في الدولة وضمان حقوقها يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة،  كما يؤكد أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان بصفة عامة، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسي.

عبلة الألفي مجلس النواب المراة السيسي حقوق الإنسان

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