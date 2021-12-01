عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع نادي النادي بشيراتون قبيل افتتاحه

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بتفقد فرع نادي النادي بشيراتون للوقوف علي حالة كافة  المكونات الإنشائية النادي والتي تم الانتهاء من تطويرها وإقامتها تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 

توجه الوزير لتفقد إنشاءات النادي التي تضم مبنى إداري، و صالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي ، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية.

 

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعا عريضا من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيراً أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

 

أكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع في إطار استراتيجية ورؤية الوزارة، والعمل علي تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات النشء والشباب ، مبيناً أن سلسلة نادي النادي تساهم في تحقيق تلك الرؤية .

 

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ورئيس مجلس الأمناء لنادي النادي فرع شيراتون وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفترة المقبلة رئيس

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. وزير الأوقاف: الانتهاء من ترجمة القرآن باللغتين العبرية واليونانية قريباً.. هل التوسل بالنبي يجعل الدعاء مستجابا؟ لو بتحوش لزواج بناتك اعرف عليك زكاة أم لا؟

ترشيحاتنا

الرقابة المالية: إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب

إيهاب أبو مرخية: منتخب فلسطين يشارك منقوص العدد في كأس العرب.. وغياب محمد صلاح يؤثر على مصر

نشرة التوك شو.. السيسى يلتقى رئيس حكومة إسبانيا.. الأرصاد:هذه المناطق تشهد أمطارا

القصير: مصر من أوائل دول الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

أخبار البرلمان| زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه.. تحرك تشريعي لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل بقانون الخدمة العامة

أوميكرون يهدد العالم| بعد أوروبا وإسرائيل..مستشار الرئيس: المتحور سيظهر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ