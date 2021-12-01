وزير الرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع نادي النادي بشيراتون قبيل افتتاحه

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بتفقد فرع نادي النادي بشيراتون للوقوف علي حالة كافة المكونات الإنشائية النادي والتي تم الانتهاء من تطويرها وإقامتها تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

توجه الوزير لتفقد إنشاءات النادي التي تضم مبنى إداري، و صالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي ، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعا عريضا من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيراً أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع في إطار استراتيجية ورؤية الوزارة، والعمل علي تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات النشء والشباب ، مبيناً أن سلسلة نادي النادي تساهم في تحقيق تلك الرؤية .

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ورئيس مجلس الأمناء لنادي النادي فرع شيراتون وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.