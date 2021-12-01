عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد صيدلة حلوان: 50% من المرضي لا يحتاجون مضادات حيوية للعلاج.. فيديو

عميد كلية الصيدلة
عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان

قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إننا أصبحنا نعاني من مشكلة كبيرة جداً تتعلق بفكرة الاسراف فى استخدام الادوية، لافتاً إلى أن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التى أصبحت عادات طبيعية عند معظم الشعب المصرى.

 

وأضاف عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية أم بى سى، أن الخطأ يمكن أن يكلف حياة، لذلك لابد من الرجوع للأصل فلا يجب أن نكون بلد المليون طبيب، فقبل أستخدام الدواء لابد من استشارة الطبيب.

 

وأشار عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إلى أن الدواء مسؤولية الصيدلى، أما التشخيص مسؤولية الطبيب المتخصص فى الحالة، مؤكداً أن ما بين 30 إلى 50% من حالات المرضي لا تحتاج إلى مضادات حيوية فى العلاج.

 

وتابع عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن هناك العديد من الحالات المرضية التى لا تحتاج إلى المضادات الحيوية فهو مضاد للبكتيريا، والاسراف فيه يؤدى إلى مشاكل كثيرة جداً .

د كلية الصيدلة جامعة حلوان مضادات حيوية مضاد للبكتيريا المضادات الحيوية الشعب المصري رنامج 8 الصبح استشارة الطبيب

ترشيحاتنا

الرقابة المالية: إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب

إيهاب أبو مرخية: منتخب فلسطين يشارك منقوص العدد في كأس العرب.. وغياب محمد صلاح يؤثر على مصر

نشرة التوك شو.. السيسى يلتقى رئيس حكومة إسبانيا.. الأرصاد:هذه المناطق تشهد أمطارا

القصير: مصر من أوائل دول الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

أخبار البرلمان| زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه.. تحرك تشريعي لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل بقانون الخدمة العامة

أوميكرون يهدد العالم| بعد أوروبا وإسرائيل..مستشار الرئيس: المتحور سيظهر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ