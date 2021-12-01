عميد صيدلة حلوان: 50% من المرضي لا يحتاجون مضادات حيوية للعلاج.. فيديو

قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إننا أصبحنا نعاني من مشكلة كبيرة جداً تتعلق بفكرة الاسراف فى استخدام الادوية، لافتاً إلى أن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التى أصبحت عادات طبيعية عند معظم الشعب المصرى.

وأضاف عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية أم بى سى، أن الخطأ يمكن أن يكلف حياة، لذلك لابد من الرجوع للأصل فلا يجب أن نكون بلد المليون طبيب، فقبل أستخدام الدواء لابد من استشارة الطبيب.

وأشار عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إلى أن الدواء مسؤولية الصيدلى، أما التشخيص مسؤولية الطبيب المتخصص فى الحالة، مؤكداً أن ما بين 30 إلى 50% من حالات المرضي لا تحتاج إلى مضادات حيوية فى العلاج.

وتابع عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن هناك العديد من الحالات المرضية التى لا تحتاج إلى المضادات الحيوية فهو مضاد للبكتيريا، والاسراف فيه يؤدى إلى مشاكل كثيرة جداً .