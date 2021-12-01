القصير: مصر من أوائل دول الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، مركز البحوث الزراعية المجري لبحث أوجه التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وإلتقى بالمختصين بالزراعة في المناطق الجافة وتناول اللقاء الحديث حول الانتاجية والقدرة على التحمل للحرارة والملوحة.

وتفقد "القصير" مركز تربية واستنباط الأباء وتوفير المناخ المناسب والتحكم فيه من حيث درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة بالمجر .



وأكد وزير الزراعة جأن مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تمتلك مراكز بحثية في مجال البحث العلمي الزراعي وكذلك بحوث الصحراء.



وأضاف أن الدولة المصرية تولى البحث العلمي الزراعي اهتماما كبيرا نظرا لدوره في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وكذلك قدرته على استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتقاوم الأمراض والتغيرات المناخية كما استعرض القصير جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



حضر اللقاء د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ومستشارة السفارة المصرية في المجر.\