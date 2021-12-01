دينا أبو السعود: كريم بينكي يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة

قالت الدكتور دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، متابعة: كريم بينكي يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مكونات تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وذلك لكونه يحتوي على مكونات طبيعية 100%، مشددة على أن كريم بينكي مرخص من وزارة الصحة المصرية.



وفي سياف آخر: قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي ساهم في حل العديد من مشاكل البشرة، نتيجة احتوائه على مكونات طبيعية، مثل مستخلص التوت البري و العرقسوس.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد": كريم بينكي مناسب لكل أنواع البشرة، ويعمل على إزالة التصبغات والنمش، مؤكدة أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة نتيجة احتوائه على زبدة الشيا والكاكاو.



