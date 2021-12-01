الزراعة والتضامن توزعان الأغنام على المستفيدات من "تكافل وكرامة" بجنوب سيناء

قام جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع عدد 450 مشروعا من مشروعات تربية الاغنام فى محافظة جنوب سيناء، حيث تحصل كل مستفيدة على عدد اثنان اناث ماعز شامى مؤمن عليها لصالح المستفيد وحاصلة على جميع التحصينات السيادية وكمية من العلف تكفى لمدة ستة اشهر.

وبدأت عمليات توزيع الدفعة الاولى بتسليم 160 رأس غنم للمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بمدينة سانت كاترين.



حضر احتفالية التوزيع د. على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة والدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى واللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين والدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطرى بجنوب سيناء وزيدان مدير عام التضامن بجنوب سيناء.

يأتى ذلك فى اطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الزراعة والتضامن والموقع من السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى والذى يهدف الى توزيع مشروعات متناهية الصغر لتكون اداة انتاجية للاسرة لرفع مستوى الفئات المستهدفة من البرتوكول واغلبهم من النساء والفتيات.



الجدير بالذكر ان الخطة التى يتم تنفيذها لتوزيع منح مشروعات الاغنام تتم طبقا لعقد الانابة الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة حيث تقوم وزارة التضامن بتقديم الدعم المالى للمشروعات ويقوم الجهاز بتقديم المشورة الفنية واختيار المشروعات والسلالات الخاصة بكل محافظة وكذلك الدعم الفنى .