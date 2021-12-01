الباقة مبتخلصش.. بالفيديو تعرف على طريقة الحصول على (Wi-Fi) مجاناً داخل محطة مصر

أطلقت اليوم هيئة السكة الحديد ولأول مرة خدمة الانترنت المجاني (Wi-Fi) داخل محطة سكك حديد مصر، والذى يأتى فى إطار الخدمات الجديدة التي تنفذها وزارة النقل بهدف تقديم خدمات جديدة لجمهور ركاب القطارات ، وذلك فى ظل الدعم المستمر الذى يشهده قطاع السكة الحديد في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل .

وقد قامت شركة ام او تي للاستثمار والتنمية (إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر) بتوقيع تعاقد مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمه الإنترنت المجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع ارصفتها وساحاتها .

ويعد توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر خطوة من خطوات التحول الرقمي التى تقدمها الهيئة لرواد ها ، كما أنها أحد أهم وسائل توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر ، بالاضافة إلى تعزيز الصورة العالمية لمحطة سكك حديد مصر وقطاع النقل المصرى بصفه عامة أمام المواطنين والسائحين حتى تضاهي نظيراتها من المحطات حول العالم .

وطرحت الهيئة شعار “خلي تليفونك مشحون الباقة مبتخلصش” للترويج للخدمة، وفيديو يشرح كيفية استخدمها.

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