هل سلالة أوميكرون تحتاج للقاح خاص ؟.. استشاري يجيب |فيديو

قال دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر، إنه حتى الآن كل ما يصدر عن متحور كورونا الجديد ليست إلا تكهنات وخلال أسابيع قليلة ستتوفر لدينا معلومات كافية عن متحور أوميكرون الجديد للتصدي له .

وأضاف حاتم سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن شركة فايزر أعلنت عن وجود لقاح جديد لكورونا، من أجل مواجهة السلالات الجديدة.

وتابع حاتم سليمان، إن القلق من ناحية متحور كورونا الجديد مشروع ، مؤكدا أن هناك 32 طفرة جنينة حدث على البروتين الشوكي الخاص بفيروس كورونا.

تختلف عن الأعراض السابقة

وأشار استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر إلى ان أعراض المتحور الجديد تختلف عن الأعراض السابقة لمتحورات كورونا وينتج عنها إعياء وإجهاد شديد ، مؤكدا أن معرفة تأثيرات المتحور تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة.