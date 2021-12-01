قنصل السعودية في الإسكندرية يشدد على العلاقات التاريخية بين الرياض والقاهرة

استقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، رجل الأعمال المصري محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، في مقر القنصلية، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين بكافة المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.

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كما بحث القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مع المستشار هشام بهلول نائب رئيس محكمة النقض وعضو نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار أحمد مهابه عضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية، في تصريحات خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين بمصر والسعودية.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما شرح المستشارين أبرز مهام وأنشطة نادي القضاة بالإسكندرية.