عمرو السولية يشارك جمهوره بصور مع جائزة رجل مباراة مصر ولبنان في كأس العرب.. شاهد

نشر عمرو السولية لاعب الأهلي و منتخب مصر ، عدة صور له من مباراة منتخب مصر و منتخب لبنان التى انتهت بفوز مصر بنتيجة 1 - 0 , ضمن بطولة كاس العرب .



وعلق عمرو السولية قائلا " الحمدالله " .



و حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.