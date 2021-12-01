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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فحوصات إضافية للاطمئنان على إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر

إصابة حمدى فتحى
إصابة حمدى فتحى

يجري حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني فحوصات إضافية صباح غد للاطمئنان التام على حالته بعد إصابته في مبارة مصر ولبنان ببطولة كأس العرب.

 

كان اللاعب قد أصيب بارتجاج في إحدى الالتحامات أثناء مباراة مصر ولبنان، حيث أجريت له الإسعافات الخاصة بهذه الحالة وتم استبداله في المباراة.

 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق أن حمدي فتحي بخير وحالته مستقرة الا أن بروتوكولا خاصًا بمثل هذه الحالات من الواجب اتباعه ومن بينه الفحوصات التي سيجريها غدًا.

 

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

 

جاء هدف منتخب مصر عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.

 

وبهذه النتيجة يحصد منتخب مصر  ٣ نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.

 

شهدت بداية المباراة هجوما من جانب منتخب مصر من أجل إحراز هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي منتخب لبنان، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى  مصطفي مطر، حارس لبنان.

 

وكانت ابرز فرص المنتخب في الدقيقة 12، بعدما لعب مصطفى فتحي، كرة  عرضية من جهة اليمين قابلها محمد شريف برأسه، لتصل الى مروان حمدي، ليسددها من داخل منطقة الجزاء أبعدها، الحارس مصطفى مطر من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

 

‎وفي الدقيقة 14 عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

 

وواصل منتخب مصر هجومه القوي على مرمي لبنان و أضاع شريف هدف محقق بعد تلقيه كرة متقنة من قبل أفشة.

 

واضاع أحمد رفعت هدف مؤكد بعد انفراده التام بحارس لبنان فور نزوله بديلا في الشوط الثاني قبل أن ينجح فتوح في الحصول علي ركلة جزاء صحيحة  ليحرز منها “قفشة” هدفا داخل الشباك ، وشارك في المباراة من البدلاء كلا من مهند لاشين وأحمد رفعت وعمر كمال وأحمد زيزو وأسامة فيصل.

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