قطع المياه عن بعض المناطق شرق الثغر بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن قطع المياه عن عدة مناطق شرق المحافظة؛ اعتبارًا من الثانية صباح غد الخميس، بسبب أعمال ترحيل خطوط المياه بمشروع نفق 45، الجاري تنفيذه، على أن يُعاد ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الترحيل.

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وذكرت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال ترحيل خط مياه رئيسي، حيث سيجري قطع المياه عن مناطق شارع 45 إلى شارع إسكندر إبراهيم، ومن شارع جمال عبد الناصر إلى طريق الكورنيش.

وطلبت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وقد تابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرفي الإسكندرية، أعمال رفع كتل خرسانية بمطبق بتقاطع شارع 45 مع الكورنيش، وذلك نتيجة لتسريب خرسانة أحدث سددا بالمطبق، وأثَّر على بعض الفرعات بالمنطقة.

جدير بالذكر أنه في تمام الساعة الثانية من صباحا أمس الثلاثاء 30-11-2021، وخلال قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال صب الخوازيق بشارع 45؛ تسبب ذلك في تسرب الخرسانة إلي داخل المطابق والفرعات بشارع في 45. وترتب عليه ارتفاع منسوب المياه بالمنطقة وتم الدفع على الفور بمعدات وسيارات الشركة وتم سحب المياه. والتنسيق مع المقاول علي تركيب بدالات في شارع الكورنيش للتغلب على أي تصرفات ناتجة.