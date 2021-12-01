طارق شوقي لطلاب الاعدادية:برامج ترفيهية على قناة مدرستنا 2 في هذه المواعيد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة عاجلة لطلاب صفوف المرحلة الاعدادية.

حملت مضمون الرسالة الموجهة لطلاب صفوف المرحلة الاعدادية ، جدول مواعيد إذاعة البرامج الترفيهية المذاعة على قناة "مدرستنا 2" .

وتتمثل البرامج الترفيهية المذاعة على قناة مدرستنا 2 في : “إزاي – المختبر - سوبر هيرو – جروب الماميز".

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال منشور أعاد نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه يمكن كذلك متابعة حلقات البرامج الترفيهية المذاعة على قناة مدرستنا 2 أول بأول وبجودة عالية من خلال موقع يوتيوب عبر اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

وعلى جانب آخر .. دعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس لمتابعة منصة حصص مصر من اجل مذاكرة أفضل.

قال وزير التربية والتعليم في منشور اعاد نشره عبر حسابه الرسمي على مرقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بدلا من المذاكرة أكثر من كتاب ومُلخّص، يمكن الاعتماد على منصة حصص مصر كون مصدرا واحدا لمحتوى دراسي وبنوك اسئلة وتدريبات متنوعة وشاملة في كل المواد، عن طريق الشركاء المعتدين.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لطلاب المدارس الاشتراك الان على منصة حصص مصر و المذاكرة أونلاين من خلال الضغط على الرابط التالي :

‏https://www.hesas.eg/home

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