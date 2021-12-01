الكهرباء: نعمل على رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الأداء.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم إضافة (3) لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021، وبذلك يصبح إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (43) لوحة حتى تاريخه.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة.

وتابع أيمن حمزة، أن وزارة الكهرباء تؤكد على الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد.

تكثيف الجهود

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه سيتم العمل على تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.